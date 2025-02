Gene Hackman, come sorprendono le figlie il giorno dopo la morte: le foto-choc turbano gli Usa

28 febbraio 2025 a

Non è passata inosservata la reazione delle figlie di Gene Hackman, l'attore premio Oscar di 95 anni. alla notizia del ritrovamento del corpo del padre nella sua casa di Santa Fe nel New Mexico, Insieme a lui, senza vita, sono stati rinvenuti anche la moglie, la pianista di 63 anni Betsy Arakawa, e il loro cane. Il giorno dopo la tragica scoperta, Elizabeth e Leslie, nate da una relazione di Hackman precedente a quella con Betsy, sono state fotografate a colazione insieme. A stupire i paparazzi soprattutto l'atteggiamento rilassato delle due, apparse sorridenti a poche ore dal tragico evento.

Leslie, 59 anni, ha dichiarato al DailyMail che nonostante l'età il padre era "in ottime condizioni fisiche e praticava regolarmente Pilates e yoga". Le due figlie non parlavano con lui da mesi e per questo non avrebbero attivato i soccorsi. Elizabeth aveva parlato di un avvelenamento di monossido di carbonio come causa della morte, ma l'ipotesi sarebbe già stata smentita.

A gettare un'ombra sul caso è il nodo eredità. Se si applica la legge del New Mexico e la polizia determina che i due coniugi sono morti entro 120 ore l'uno dall'altro, allora il patrimonio di ciascun coniuge andrà ai beneficiari rimanenti. Il patrimonio di Hackman potrebbe dunque andare ai suoi beneficiari e non alla moglie e i suoi eredi. Allo stesso modo, il patrimonio di Arakawa andrà ai suoi beneficiari ma non al marito. Il Simultaneous Death Act (atto di morte simultanea) è utile per evitare conflitti legali e incertezze nelle questioni ereditarie.