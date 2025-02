Hackman, il racconto dell'amico apre nuovi scenari: "Halibut o salmone in carta di riso"

28 febbraio 2025 a

La morte di Gene Hackman continua ad essere un mistero. Solo gli esami autoptici e tossicologici potrebbero far chiarezza su quanto accaduto nella sua casa di Santa Fe in News Mexico. Insieme a lui è stata trovata morta la moglie e uno dei suoi cani. E nell'attesa dei referti che potrebbero giungere tra più di un mese si cerca di scavare nella vita dell'attore, in quella vita che si era costruito da quando aveva abbandonato le scene.

Un punto importante nella sua quotidianità era l'alimentazione. Una vera e propria fissazione che di fatto si era trasformata per la moglie in una ossessione. Hackman ha declinato la sua terza età facendo molta attenzione a cosa metteva nel piatto, il tutto per obbedire agli ordini della moglie. E così adesso, solo adesso, si scopre che l'attore di nascosto si concedeva delel fughe gastronomiche per mangiare qualcosa di sostanzioso. E a conferma di questo approccio parco e salutista di Hackman a tavola sta facendo parecchio discutere il racconto di una persona molto vicina all'attore.

Secondo i racconti di un amico ed ex socio di Hackman nella gestione del locale Jinja Bar & Bristrot, Betsy anni fa gli aveva chiesto di seguire una dieta rigida, nel tentativo di assicurarsi che mangiasse sano. Anche dopo aver lasciato la gestione del bistrot, ricorda l'amico, Gene andava spesso a mangiare da lui e - proprio per seguire la dieta della moglie - ordinava "halibut o salmone in carta di riso invece di una grande bistecca". Insomma a quanto pare l'attore soffriva parecchio le rinunce al palato e anche questo piccolo dettaglio entra nel quadro di una valutazione complessiva di quanto accaduto a Santa Fe.

