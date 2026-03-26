Propaganda Live, Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse: lo show su La7

Afflato bucolico, endecasillabi, lirismo. Propaganda Live si piazza al lunedì sera su La7, in versione “speciale-referendum giustizia”, e il pubblico di sinistra, particolarmente esaltato, apprezza: 1 milione e 357mila spettatori e 9.8% di share, terzo programma più visto della prima serata. Diego Bianchi in arte Zoro e i suoi ospiti, da Paolo Celata a Francesca Schianchi, sono tutti particolarmente su di giri. La cronaca politica sembra lasciare spazio alle trombette. Filippo Ceccarelli, firma di Repubblica, chiede di far rivedere il video con cui la premier Giorgia Meloni ha commentato la sconfitta del Sì. «C’è un dettaglio gentile, per una volta, che sfugge al controllo della cronaca politica ufficiale e che fa da colonna sonora al video di Giorgia Meloni, bucolico, la premier tra le fronde - sottolinea -. Ed è il canto melodioso di un merlo in amore».

Propaganda Live, delirio di Ceccarelli contro Meloni: "Il messaggio del merlo che canta" "C'è un altro dato che emerge: al di là dell'amarezza del centrodestra, chi potrebbe pagare l...

«Però non è bello che la premier parla e tu senti gli uccelletti. Se uno si concentra sul cinguettio non sente più lei», finge di indignarsi Zoro. «Va avanti per tutto il video. Ora, da sempre i volatili sono portatori di messaggi, presagi». Il pubblico se la ride, Zoro e Ceccarelli sfoderano un sorrisetto sotto i baffi, malizioso. Un darsi di gomito virtuale. «Mi raccomando...», finge di placare le volgarità imminenti il signor Bianchi. «Il merlo in particolare è messaggero di transizione, di cambiamento: dal giorno alla notte, dal silenzio al rumore, dalla stabilità al movimento. Nell’alluvione di commenti che sono girati da oggi pomeriggio, io mi permetterei di menzionare un proverbio di chiara interpretazione meteo-politica: “Quando canta il merlo siamo fuori dall'inverno”. Ora, è più che un incidente o una battuta d'arresto questa per il governo Meloni, come si è cercata di edulcorarla in vano. Per quanto invisibile, il merlo del video, in biologia Turdus merula referendaria, al femminile, si chiama proprio così, indica che un ciclo si è esaurito e non si torna più indietro».

L'egemonia culturale? Sepolta dal conformismo Naturalmente si comincia con una domanda: che cos’è il buongusto? Che se ne trascina un’altra: che co...