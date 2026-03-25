Affari Tuoi, Bernardo e il casting di De Martino sotto accusa: "Gente impresentabile"

Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Marina, viene dalla provincia di Matera e nella vita è una fioraia.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Lui si chiama Bernardo, viene dalla provincia di Aosta e nella vita è un barman ed è presidente di un'associazione nazionale di barman. Ha deciso di giocare insieme a sua moglie. Lei si chiama Sabina, lavora in un hotel e si occupa del reparto colazioni. Insieme hanno giocato col pacco numero 11.