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L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"

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mercoledì 25 marzo 2026
L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"

1' di lettura

Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Giulia, la giovane super campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Antonio da Enna, Alessandra da Mantova, Mauro da Civitavecchia, Tommaso all'ottava sera, Laura da Pordenone, Stefano da Torino. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Giulia. La super campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 40 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Vicino", "Necessario", "Richiedere", "Considerato" e "Turistico". Dopo un minuto di attenta riflessione, Giulia ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Visto". E alla fine era la risposta giusta.

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Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Troppo bellina Giulia, sono contenta per lei", "Addirittura tutti in piedi, anche considerato che era facilissima, mi sembra un po' eccessivo", "Ci avevano già provato ieri a mettetegliela facile, ma non ci era arrivata. Oggi è andata bene", "dai ma che piccola, mi sto commuovendo".

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