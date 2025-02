Eleonora Giorgi, il drammatico diario del figlio a La volta buona: "Difficile spiegare come sta"

28 febbraio 2025 a

a

a

Il quadro clinico di Eleonora Giorgi si è aggravato notevolmente. Da tempo alle prese con la lotta contro un tumore al pancreas, la stessa Giorgi in una recente intervista al Corriere della Sera ha spiegato che le resta poco da vivere. Dunque le parole di Barbara Palombelli nella puntata di Forum di mercoledì 26 febbraio: "Eleonora sta per salutarci", ha scandito, commossa.

Ed in questo contesto ritornano alla mente le parole di Andrea Rizzoli, figlio della Giorgi, che è stato ospite di Caterina Balivo a La volta buona - format in onda su Rai 1 - lo scorso 7 febbraio. Con l'occasione aveva presentato il libro Non ci sono buone notizie, interamente dedicato alla malattia che aveva colpito la madre.

"Sta combattendo per la sua vita, è difficile dire esattamente come sta", spiegava Rizzoli alla Balivo. "Ci sono giornate buone e altre meno, però la malattia ogni volta che il sole cala e risorge avanza di un passetto, noi cerchiamo di stare con lei il più possibile e di godercela il più possibile. L’abbiamo abbandonata questa idea di tenerla per forza con noi, ci siamo venuti a patti".

"Oggi è più difficile": Eleonora Giorgi, le drammatiche parole di Clizia Incorvaia | Guarda

Parlando del libro, l’autore ha spiegato come il progetto sia nato come una sorta di diario personale, per poi trasformarsi in qualcosa di più ampio: "Poi, quando è stato deciso di pubblicarlo doveva diventare una storia universale, tutti ci si possono rispecchiare". L’intento non è solo quello di raccontare la malattia, ma anche di offrire un messaggio di speranza: "Cerchiamo di vivere le giornate che abbiamo dandogli senso e bellezza, questo è il messaggio del libro: anche se le cose vanno male, se resisti al dolore e alla sofferenza e guardi verso l’altro riesci ancora a vivere dei momenti di felicità", aveva concluso il suo toccante racconto Andrea Rizzoli.