Eleonora Giorgi, la scelta della famiglia in queste ore drammatiche

I giorni più duri e drammatici per Eleonora Giorgi, la celebre attrice italiana oggi 71enne, alle prese con una durissima battaglia contro un tumore al pancreas. Attualmente è ricoverata in una clinica romana in condizioni critiche. In una delle sue ultime interviste, ha espresso la speranza in "un miracolo", consapevole della gravità della sua situazione. E la famiglia dell'attrice, inclusi i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, mantiene un rispettoso e totale riserbo riguardo alla malattia, evitando dichiarazioni. Andrea, in particolare, ha lasciato intendere che la madre potrebbe non avere molto tempo a disposizione, a meno di un intervento miracoloso. D'altronde, la stessa Giorgi in una recente intervista al Corriere della Sera aveva drammaticamente confermato in prima persona come le restasse poco da vivere.

Fino a poco tempo fa, nonostante la malattia, Eleonora Giorgi aveva preso parte a numerose trasmissioni televisive e interviste, dimostrando gratitudine verso la vita e cercando di trasmettere positività. Tuttavia, negli ultimi giorni, la sua presenza mediatica è cessata. Nell'ultima e già citata intervista, risalente a un paio di settimane fa, ha confessato di non riuscire a compiere più di dieci passi, indicando un peggioramento significativo delle sue condizioni.

"Non più i dieci passi. Urlavo sola di notte": il dramma di Eleonora Giorgi

La sua assenza da programmi come Pomeriggio 5 e Verissimo, dove era tra gli ospiti ricorrenti, sottolinea la gravità della situazione. Le conduttrici Myrta Merlino e Silvia Toffanin hanno rispettato il silenzio della famiglia, evitando commenti pubblici. Al contrario, Barbara Palombelli, durante una recente puntata di Forum, ha ringraziato Paolo Ciavarro per la sua presenza anche se, queste le sue parole, "Eleonora ci sta per salutare". Una frase che è valsa alla Palombelli diverse critiche, anche se la prima a dirlo era stata proprio Eleonora Giorgi.