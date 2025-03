Eleonora Giorgi, le drammatiche parole del figlio Andrea: "Una svolta troppa violenta"

03 marzo 2025 a

a

a

"Che la mia vita abbia subito fin dall'inizio, e per l'intero svolgimento, eventi di portata extra-ordinaria, fra alti e bassi estremi estranei alla mia volontà, è un dato di fatto evidente": Eleonora Giorgi, attrice e regista scomparsa oggi a 71 anni, lo ha scritto nella prefazione al libro "Non ci sono buone notizie. L'anno più bello di mia madre, nonostante tutto", scritto dal figlio Andrea Rizzoli, parlando della scoperta del tumore al pancreas. "Il Destino, più che la mia volontà, ha fin qui segnato il mio percorso umano. Non mi aspettavo, però, che il Fato imprimesse di colpo una svolta tanto violenta alla mia vita", si legge ancora nella sua prefazione.

Il libro è dedicato "a tutti i coraggiosi obbligati a lottare per la loro vita. E a coloro che coraggiosamente scelgono di restargli vicino": si tratta del racconto intimo di un'intera famiglia che si unisce quando deve affrontare la prova più difficile. Tutto è iniziato con una tosse sospetta, un'ombra al pancreas, poi la diagnosi di tumore. "Non siamo mai stati così uniti. Presi dalle nostre individualità, procedevamo come delle rette vicine ma parallele. Adesso invece siamo un intricato nodo di emozioni e speranze", ha raccontato Rizzoli, che con il fratello Paolo Ciavarro è stato vicino alla madre fino all'ultimo momento.

Morte Eleonora Giorgi, "e baciami...": l'indimenticabile scena con Carlo Verdone | Video

"E col sorriso mi abbandono al destino e all'amore dei miei figli, delle loro mogli, di Gianluca il nipotone, e dei miei amatissimi Gabriele, nipotino di meno di tre anni, e di Nina, la sua sorellina di nove! - ha scritto ancora Giorgi nella prefazione -. È a loro che dedico la mia vita e tutto quello che ho imparato! E loro che ringrazio della cura e dell'amore gigante ricevuto! E dedico anche un pochettino della mia vita al mio pubblico, al quale mi lega un affetto pluridecennale!". Nella postfazione, invece, Paolo Ciavarro ha chiosato: "Quest'anno ci ha messo alla prova in modi che non potevamo nemmeno immaginare. Eppure, proprio nelle difficoltà, siamo stati in grado di tirare fuori il meglio di noi. Non penso esista una testimonianza più concreta dell'incredibile lavoro che mamma ha fatto nell'educazione dei suoi figli".