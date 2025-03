Claudio Lippi, la rivelazione 30 anni dopo: "A Buona Domenica prendevo lo Xanax"

03 marzo 2025 a

Claudio Lippi, storico conduttore tv, si confessa in una lunga intervista al Corriere e svela un retroscena sul suo passato, quando a fine anni '90 divertiva le famiglie italiane dallo studio di Buona Domenica: "Alla prima puntata de Il pranzo è servito, programma che mi aveva lasciato Corrado, restai muto come un ebete. È l'effetto che mi fa il pubblico ancora oggi, per dieci anni di Buona Domenica su Canale 5 prendevo lo Xanax: avevo attacchi di panico, mi girava la testa e mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale".

E ancora: "Fiorello era il prediletto di Costanzo, lo amava a dismisura. A mezzogiorno lo convocava a pranzo in camerino. Dal secondo anno, quando Rosario era andato via, quel privilegio toccò a me. Per cinque anni ogni giorno ho mangiato pollo lesso e pomodori, poi bresaola con olio e limone per quattro anni. Non era burbero come sembrava, aveva un cuore enorme. Mi è rimasto nel cuore, ancora non ci credo che non ci sia più".

Poi parla dei suoi colleghi: "Simona Ventura? Una simpatica pazza. Lorella Cuccarini? Un amore impossibile, quindi un'amica. Antonella Clerici? Ha un unico difetto, in trasmissione mangia troppo. Natalia Estrada altro amore mancato, le ho fatto scoprire la passione per i cavalli. Michelle Hunziker? Ride sempre, vive ridendo nonostante tutti i casini che ha passato. Elisa Isoardi mi faceva tenerezza, ha pagato il legame con Salvini, si è ritrovata con tutti contro". Infine ricorda Fabrizio Frizzi: "Se penso all'amicizia con la A maiuscola, per me sacra, c'è solo Fabrizio. Abbiamo condiviso periodi difficili sul lavoro, era innamorato della vita, se n'è andato nel momento più bello. Dovevamo vederci a cena, mi è rimasta la convinzione che un giorno mi chiamerà".