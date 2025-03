Paola Barale, "buon viaggio mammina": il doloroso lutto

04 marzo 2025 a

a

a

"Buon viaggio mammina": lutto per Paola Barale, che ha detto addio a sua mamma, Carla Morra Barale. La donna è morta sabato 1° marzo, il giorno del suo 85esimo compleanno, nella casa di riposo Sant'Anna a Fossano, in provincia di Cuneo. Mentre la triste notizia è stata data oggi dalla showgirl con un toccante post sui social.

La Barale, in particolare, ha condiviso un emozionante ricordo della mamma sui social, pubblicando un video di qualche tempo fa che le mostra sorridenti mentre scherzano insieme. "Oggi, in tanti ti abbiamo accompagnata nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, risale a qualche anno fa, quando il tuo percorso era già purtroppo molto in salita. Ma a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le pa***). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza".