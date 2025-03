Stasera Tutto è Possibile, il colpo basso di Lorella Boccia di Stefano De Martino: cosa è successo

05 marzo 2025 a

Incidente hot a Stasera Tutto è Possibile. Nella serata di ieri, martedì 4 marzo, è andato in scena un curioso episodio che ha visto come protagonisti Stefano De Martino e Lorella Boccia. La ballerina era stata bendata per partecipare a uno dei giochi previsti dal programma in onda su Rai 2. Ma, nel tentativo di orientarsi al buio, ha dato un colpo basso involontario al conduttore napoletano. Alla vista di quella scena, il pubblico in studio è scoppiato in una grassa risata.

Intanto Stasera Tutto è Possibile prosegue la sua striscia vincente. De Martino in prima serata su Rai 2 vola al 14,7% di share e conquista una platea di quasi 2 milioni 200 mila spettatori (2 milioni 195 mila), mentre su Rai1, l’appuntamento con la serie 'Miss Fallaci' è stato seguito complessivamente da 2 milioni 395 mila spettatori pari al 13,3% di share. Su Rai 3 la nuova edizione de 'Le ragazze' con Francesca Fialdini sale al 3,5% con 656 mila spettatori.In seconda serata su Rai 1 'Porta a porta' si attesta ll’8,2% di share con 635 mila spettatori, e nella notte, 'Sottovoce' raggiunge il 7,3% di share. Ottimo su Rai2 'Stasera c’è Cattelan' che sfiora il 10% (9,7%) con 459 mila spettatori. Sempre grandi ascolti per 'L’eredità' con il 26,6% e 4 milioni 590 mila spettatori e, in access prime time, per 'Cinque minuti' che si attesta al 24,3% e 4 milioni 965 mila spettatori; 'Affari tuoi' al 27,3% di share con 5 milioni 805 mila spettatori.

Nello stesso segmento orario su Rai 3 il tradizionale appuntamento con 'Blob' si attesta al 5,6% con 1 milione 69 mila spettatori. A seguire 'Via dei matti n.0' segna il 4,3% con 871 mila spettatori, saliti a 1 milione 221 mila per 'Il cavallo e la torre' (share 5,9%) e a 1 milione 434 mila per la soap 'Un posto al sole' (share 6,7%).Nel daytime di Rai 1 si segnalano 'Unomattina' al 19% con 893 mila spettatori; 'Storie italiane' al 19,8% con 876 mila spettatori (nella prima parte) e al 18% con 1 milione 84 mila spettatori (nella seconda parte); 'E’ sempre mezzogiorno!' al 17,1% di share e 1 milione 685 mila spettatori; 'La volta buona' al 12,9% con 1 milione 445 mila spettatori (nella prima parte) e al 14,1% con 1 milione 274 mila spettatori (nella seconda parte); 'Il paradiso delle signore' al 17,4% con 1 milione 431 mila spettatori e 'La vita in diretta' al 21,7% con 2 milioni 131 mila spettatori.