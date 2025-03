Eleonora Giorgi, l'audio inviato prima della morte: "È l'ultima volta che ci sentiamo..."

05 marzo 2025 a

"Il suo ultimo messaggio vocale è del 22 febbraio. Lei mi disse: 'Purtroppo questa è l'ultima volta che ci sentiamo, non ho più la forza di fare niente, di parlare, neanche di mettere un cuoricino. Le cure per il dolore mi stanno debilitando. Ti voglio bene, ti prego di dirlo anche a Francesca (Ornella Muti). Erano molto amiche. Purtroppo lei oggi non potrà esserci'". Così Nicoletta Ercole, in un'intervista rilasciata al Messaggero, ha raccontato l'ultimo audio che la sua amica intima Eleonora Giorgi le ha inviato poco prima di morire.

Intanto, tutte le persone che le hanno voluto bene si preparano a celebrare i suoi funerali in programma oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 16 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. "Eleonora Giorgi - si legge nella nota diffusa dalla Basilica - ha combattuto la malattia con forza e serenità, con dignità e ironia, arrivando a esprimere il desiderio di un funerale dall’atmosfera intima e toccante".

E ancora: "La Chiesa degli Artisti fa, infine, presente - conclude la nota - che la liturgia cristiana dei funerali è celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il Battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita, nel celebrare le esequie dei loro fratelli, i cristiani intendono affermare la loro speranza nella vita eterna traendo nel Sacrificio eucaristico aiuto spirituale per la defunta Eleonora Giorgia e consolazione e speranza per quanti ne piangono la scomparsa".