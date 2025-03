Eleonora Giorgi, Andrea Roncato accusa: "Così è inutile", parole durissime ai funerali

05 marzo 2025 a

Tra applausi e commozione, centinaia di persone si sono radunate in piazza del Popolo per l'ultimo abbraccio a Eleonora Giorgi, morta lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas.

Icona del cinema italiano, amata dal grande pubblico, e dai tanti colleghi che oggi, nella Chiesa degli Artisti, le hanno reso omaggio. Un lungo applauso e tantissimi cartelli hanno accolto il feretro dell'attrice, entrato in chiesa accompagnato dalle note di Wish you were here, dei Pink Floyd, come disposto dalla stessa Giorgi. In prima fila i figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, le nuore e il suo secondo marito Massimo Ciavarro.

Ed ancora. I suoi colleghi ed amici tra cui Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Rita Rusic, Andrea Roncato, Gloria Guida, Sergio Castellitto. Sulla bara la foto che la ritrae in uno dei personaggi che l'ha consacrata, Nadia. Durante l'omelia Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica, ha citato Cesare Pavese: "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna da mattina sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso, come un vizio assurdo. Verrà, la morte e avrà i tuoi occhi, cara speranza e quel giorno sapremo che sei la vita, che sei il nulla".

Dolcissime le parole di Massimo Ciavarro. "Una grandissima donna e in questi ultimi giorni era talmente tanto bella che non l'ho mai vista così bella". Amaro, invece, il ricordo di Roncato: "In questi giorni non si fa altro che parlare di lei e mi viene da dire che potevamo parlarne anche un po' prima di lei, negli anni passati dove delle volte il cinema l'ha trascurata. Adesso tutti ne parlano, però prima c'eravamo dimenticati. Così è inutile parlarne. La gente capisce quello che era lei. Era una gran donna, non solo come attrice ma anche come persona".

Infine il ricordo dell'amica Rita Rusic: "E' morta serena perché sapeva che ci sarebbero state tante persone a prendersi cura della sua famiglia - ha detto - lei resta una star, è stata sul palcoscenico fino alla fine per dare un messaggio e aiutare se stessa e gli altri".