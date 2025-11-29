Jannik Sinner, Carlo Verdone spiazza l'Italia: "Programmazione robotica. Alcaraz invece..."

"Quando gioca tifo Jannik", ma "vedrei meglio Alcaraz in un mio film": a dirlo Carlo Verdone in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'attore ha detto che mentre lo spagnolo "ha una faccia da pischello, divertente, potrebbe essere l’amico dinamico del gruppo. Ha sempre il sorriso, fa molta empatia", il tennista azzurro invece non avrebbe lo stesso impatto: "A Sinner il sorriso lo vedi poche volte". Poi ha aggiunto: "Per carità di Dio, parliamo di un grandissimo giocatore, non sbaglia niente, è tutto perfetto, sembra che stai giocando con la Playstation. In Alcaraz però sento più anima, in Sinner una programmazione robotica. Ma che gli vuoi dire? È un campione. E quando quei due si sfidano tifo Jannik".

Quando gli è stato chiesto se voglia essere allenatore della Roma, sua squadra del cuore, per un giorno, lui ha risposto: "Quello è il compito più delicato di tutti, puoi essere fatto fuori in un attimo, se ne sbagli tre di fila la valigia è pronta, te ne devi anna’ perché hai tutti contro e i tifosi a volte sono una brutta bestia. Quando ho iniziato ad andare allo stadio io era diverso, più scenografico, non ricordo particolari scazzottate: è cambiato tutto dopo l’omicidio del povero Paparelli, da là c’è stata una svolta verso il peggio e il calcio non è più stato lo stesso".