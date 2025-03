Eleonora Giorgi, Andrea De Carlo gela Caterina balivo: "Perché non sono andato al suo funerale"

06 marzo 2025 a

"Ho seguito il mio istinto che mi faceva riflettere e pensare ai due figli che sono stupendi, io li ho conosciuti che Andrea era un adolescente e Paolo un bambino. Tra le cose belle, ci sono i figli magnifici. Eleonora non amava i funerali". Con queste parole Andrea De Carlo, l'ultimo fidanzato di Eleonora Giorgi, ha spiegato a La Volta Buona il motivo che lo ha spinto a non partecipare ai funerali dell'attrice.

In studio da Caterina Balivo c'era anche Nicoletta Ercole, la migliore amica di Giorgi da quando avevano 13 anni. "Ho visto che Andrea non c'era. Cercavo di guardare con gli occhi di Eleonora. Io spero che Andrea abbia sentito i ragazzi, che li abbia chiamati. Soprattutto Paolo perché lui ha vissuto tanti anni con loro. Eleonora e Andrea de Carlo sono andati a convivere quando Paolo era ancora molto piccolo. Sono sicura che lo abbia fatto", ha spiegato la donna.

"Io ho sentito Eleonora il giovedì prima della sua morte - ha confidato Ercole alla Balivo - perché è stato il mio compleanno e sabato mi ha mandato un vocale dove mi diceva 'Nico mia, forse oggi è l'ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore mi toglie le forze e non riesco a scriverti neanche un messaggio'. Poi mi chiedeva di ringraziare Francesca (Ornella Muti, ndr.) perché lei mi chiama tutti i giorni per chiedermi come sta. La loro era una bellissima amicizia".