Gene Hackman, "al vaglio le immagini agghiaccianti della bodycam": svolta clamorosa nelle indagini

Potrebbe esserci una svolta clamorosa sul mistero della morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. Come riportano il Mirror e la Cnn, l'ufficio dello sceriffo di Santa Fe, New Mexico, Adan Mendoza, sta esaminando con attenzione le immagini "raccapriccianti" dei due corpi ritrovati. Sul tabloid si legge che le immagini in mano alla polizia potrebbe presto essere rese pubbliche. Venerdì pomeriggio, 7 marzo 2025, poi, lo sceriffo, insieme a funzionari dei vigili del fuoco e medici, ha programmato una conferenza stampa. Possibile che finalmente si scopra come sono morti Hackman e Arakawa.

Al momento, le piste prese in considerazione dagli inquirenti sono tre: omicidio, suicidio di coppia o avvelenamento da monossido di carbonio. Accantonata, invece, quella della morte violenta. I due cadaveri sono risultati negativi anche al test dell'ossido di carbonio. I decessi però, come sostiene l'ufficio dello sceriffo, sono "abbastanza sospetti" da richiedere ulteriori indagini. Mendoza crede che le pillole trovate vicino al corpo della pianista sono "prove molto importanti" così come lo sono gli altri farmaci trovati in casa: "Erano qualcosa di preoccupante".

Al momento delle indagini nell'abitazione di Hackman sono stati rinvenuti svariati oggetti, tra cui due cellulari. Inoltre sono stati trovati alcuni medicinali. Tra questi uno per la tiroide, uno destinato al trattamento del dolore acuto e cronico (Tylenol), un farmaco per il trattamento dell'ipertensione, dell'angina pectoris e in alcuni tipi di aritmia (Diltiazem), cartelle cliniche e un'agenda.