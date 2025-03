Pechino Express, "ti investo di gusto": la minaccia choc di Nathalie Guetta a Berruti

Claudio Brigliadori 09 marzo 2025 a

Sembra il titolo di un giallo: “Tentato omicidio a Pechino Express”. Non firma Agatha Christie, ma Costantino Della Gherardesca con l’assistenza degli autori dell’adventure show di Sky Uno. Prima puntata della nuova edizione e subito un caso clamoroso, con accuse piuttosto disturbanti.

A rischiare la pelle è stato Giulio Berruti, che con Nicolò Maltese forma la coppia de Gli Estetici. L’attore è stato quasi investito dalla macchina su cui viaggiavano due rivali, Nathalie Guetta e Vito Bucci alias I Cineasti. Incidente? Non proprio, perché è stato lo stesso compagno di Maria Elena Boschi, furioso, a lanciare una accusa pesantissima. Guetta e Bucci avrebbero esortato l’autista a non fermarsi. Di fatto, a travolgere dunque Berruti che si trovava in mezzo alla strada per bloccare loro la marcia con le braccia aperte, al culmine di un litigio. «Ho rischiato di morire», ha sottolineato il concorrente denunciando tutto al padrone di casa, Costantino.

Neanche il tempo di acclimatarsi nella nuova location esotica (tra Filippine, nord della Thailandia e Nepal) e la situazione, insomma, già rischia di sfuggire di mano. Gli Estetici hanno stretto un patto con I Complici (Dolcenera e Gigi Campanile) ma si sa, la strada è infida e nasconde insidie a ogni metro, peggio della Dakar. E no, non si parla di dune, cunette o buche.

Mentre Berruti cerca di raccattare un passaggio, vede sfilare l’auto dei Cineasti, lanciatissima. Non c’è un secondo da perdere e così si immola, per bloccarla, secondo l’antica regola italica del catenaccio. Guetta e Bucci però tirano dritto. «Se non mi toglievo o cadevo, mi tiravano sotto con la macchina», lamenta così il malcapitato. «Sono impazziti, questa cosa mi ha fatto molto inc***zare».