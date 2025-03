Antonella Clerici gelata, il "no" a Loredana Bertè: The Voice Senior, finisce in disgrazia

Claudio Brigliadori 10 marzo 2025 a

C'è il famoso vero, che finisce sul palco come ospite d’eccezione che i giudici vip devono riconoscere per primi, a mo’ di gioco d'abilità. C’è il famoso di stagione, autore di uno o due tormentoni e poi sparito (stile Meteore), poi c’è chi famoso sarebbe pure potuto diventarlo ma la cui vita ha preso strade differenti, non necessariamente peggiori. Vita che però, a 60 anni suonati, presenta una seconda o terza opportunità di raggiungere la fama.

E poi ci sono le risse (finte, ma fatte bene) e i battibecchi (spesso veri) tra Loredana Bertè e Arisa, due caratterini piuttosto piccanti, con Gigi D’Alessio e Clementino che devono sfoderare tutto il loro “saper vivere” partenopeo per non far esplodere la trasmissione.

Il canovaccio di The Voice Senior, ormai appuntamento fisso del venerdì sera di Rai 1 affidato alle mani esperte di Antonella Clerici (altro che sugo), sarà pure prevedibile ma funziona che è una bellezza. Prendete l’ultima puntata, rassegna perfetta di tutti gli ingranaggi del programma. Antonio Summa si presenta con un fiammeggiante basso e canta alla grande Insieme a te sto bene di Lucio Battisti. Impazziscono tutti, pubblico in studio compreso. Quindi la sorpresa: la sua futura moglie è Cecilia Gayle. E qui scatta il quiz: dove l’ho già vista? Semplice, a inizio anni Novanta è stata una stella della italo-dance che conquistava le piste da ballo di tutto il mondo con pezzi come El pam pam o El tipitipitero. La statuaria vocalist nata in Costa Rica ma italiana a tutti gli effetti finisce per cantare pure lei, ed è un trionfo latin-trash.

In quota emozioni, non può mancare Mia Martini. Graziella porta la perla Piccolo uomo e la Bertè, con gli occhi lucidi, si gira e la ringrazia. La concorrente però decide di dire no alla sorella di Mimì e di entrare nella squadra di D’Alessio, con cui duetta quasi commossa sulle note di Non dirgli mai. Prima il gelo, poi l’apoteosi.

In tutta risposta, la rocker dai capelli turchesi Loredana litiga con Arisa, colpevole di averla bloccata impedendole una “presa” sicura. «Mi hai dato una coltellata. Sono molto arrabbiata. Questa me la paghi, aspettati di tutto». Appunto.