Teo Mammucari da brividi: la prima foto dopo "Belve", con chi si mostra

Dopo mesi di silenzio, è riapparso sui social Teo Mammucari. Il conduttore tv aveva deciso di allontanarsi dai riflettori dopo l'ormai celebre intervista a Belve. Qui Mammucari aveva abbandonato lo studio all'improvviso a causa delle domande di Francesca Fagnani, scatenando un vero e proprio polverone. "Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro - aveva detto a TvBlog lo scorso dicembre -. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima".

Anche la sua ex compagna, Thais Wiggers si era in qualche modo accodata alle polemiche: "Lì ho capito che in quel momento tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni, seppure non ci riesco".

E ora Mammucari torna a farsi vedere. Il comico però non è tornato sui social per mano suo. A immortalarlo, infatti, l'influencer Massimiliano Minnocci, conosciuto come il "Brasiliano". Quest'ultimo ha avvistato il personaggio televisivo allo stadio durante Roma-Athletic Bilbao lo scorso 7 marzo.