La volta buona, Mario Tozzi ferito: come si presenta in studio, Balivo sconcertata

11 marzo 2025 a

a

a

Momenti di un certo sconcerto a La volta buona, su Rai 1. In studio, ospite di Caterina Balivo, c'è il geologo, divulgatore scientifico e conduttore Mario Tozzi. Si siede sul divanetto e non può nascondere la ferita sulla fronte, con tanto di cerotto in bella vista.

"Nell'universo c'è un asteroide con il tuo nome, speriamo non ci colpisca", lo introduce al pubblico la padrona di casa: "Mi sono sincerato che non sia uno di quelli che girano intorno al nostro pianeta - scherza lui -. Degli astrofili me l'hanno dedicato dopo una serie di serate in cui parlavo della Terra, sono stati carini".

La Balivo quindi gli indica la ferita, "scusami ma non riesco a non chiedertelo". "Mi sarebbe piaciuto parlarti di uno scontro con un alieno o con un machete - è la replica di Tozzi - invece sono caduto a faccia avanti su una strada di Lisbona mentre avevo appena finito le riprese. Non me ne sono reso conto, c'era uno di quei paletti che mettono per non fare parcheggiare ma non era di metallo, come quelli che abbiamo noi bianchi e rossi. Era di gomma e non ho fatto nemmeno in tempo ad accorgermene e a mettere le mani, quindi girandomi...".

"Per chi ho affittato un intero cinema": Andrea Bosca sconvolge Caterina Balivo

"Ma hai messo dei punti?", domanda la presentatrice campana. "Ho messo dieci punti". "Noo", esclamano all'unisono Balivo e spettatori presenti in studio. "Quando mi hanno preso con l'ambulanza i bombeiros di Lisbona il nostro fixer che ci accompagnava lì a Lisbona ha detto: 'Guardate che questo deve andare in tv'. E allora hanno preso dei punti speciali, sottilissimi. Vediamo come va, perché ancora...". "Facci sapere, torna qui", chiude il caso la Balivo, premurosa, dopo aver soddisfatto la sua più che legittima curiosità.

Mario Tozzi ferito in studio, guarda qui il video di La volta buona