La volta buona, orrore contro Veronica Maya: "Riempita di insulti"

Niente di strano. La vittoria del tricolore è stata celebrata da milioni di tifosi, in tutti i modi possibili e immaginabili. E gli ospiti in studio hanno scosso la testa in segno di disapprovazione riguardo alla condotto dei cosiddetti leoni da tastiera.

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, non conquista solo per le sue doti artistiche ma soprattutto per l’a...

“Mi hanno scritto di tutto - ha confessato Veronica Maya -. Commenti di una cattiveria incredibile, sessisti: ‘Alla tua età ti esibisci’, ‘Hai 50 anni, perché non stai a casa a fare la mamma’. Mi è dispiaciuto che anche questa sia stata l’occasione per offendere una donna e hanno offeso anche la mia città. Non c’è educazione, non c’è morale, non c’è limite e buon senso. Rispetto a tutto quello che noi sentiamo in giro vorrei solo che ci fosse solo un po’ di gentilezza. Ci vuole un freno - ha poi aggiunto -, è una situazione che non può più essere sopportabile".