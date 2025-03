L'Eredità, Chiara e il pesce "a caz***o di cane": travolta dagli insulti a fine puntata

11 marzo 2025 a

"Nessuno merita la Ghigliottina". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è lapidaria: i giovani concorrenti non hanno fatto una bella figura nella puntata andata in onda lunedì sera, 10 marzo. A cominciare dalla campionessa Chiara.

La ragazza arriva all'appuntamento con il montepremi con 200mila euro in ballo, ma a suon di errori il bottino della possibile vincita crolla a poco più di 12mila euro. Un mezzo disastro, coronato con la parola sbagliata. Sui social, gli appassionati che commentano in tempo reale su X indovinano praticamente tutti, all'unanimità: "È tutta scena. Scena d'amore. Uscire di scena. Scena politica. Chi è di scena?". La parola corretta è dunque "Scena" ma Chiara non l'azzecca: "Tutti bravissimi stasera tranne lei", sentenzia un utente. E un altro la butta lì, puntando sui cavilli: "Dovevano mettere 'chi è di' perché la parola 'scena' sia corretta. Ricorso al TAR subito".

Ma è ai 100 secondi, la penultima prova, che si scatena l'inferno con una domanda apparentemente facilissima che fa crollare i concorrenti: gli autori chiedono a quale film appartenga la celebre battuta "Houston abbiamo un problema". E qui si scatena il delirio.

"Chiara G che spara Un pesce di nome Wanda a caz***o di cane ha la mia massima stima", "'Houston abbiamo un problema' frase del film Un pesce di nome Wanda", "Però non sapere chi ha detto 'Houston abbiamo un problema' è crimine contro l'umanità", "Certo che non sapere la frase dell'Apollo 13 ce ne vuole eh. Houston, abbiamo più di un problema con questi ragassi", "Una pallottola spuntata, Un pesce di nome Wanda. Houston abbiamo un problema di ignoranza", "Wanda, abbiamo un problema".

E c'è anche chi contesta sul Re Leone: "Atteggiamento deplorevole non sapere come si chiama il figlio di Mufasa". Giusto per non farsi mancare nulla.