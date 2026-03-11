Libero logo
L'Eredità, altra clamorosa beffa per Eleonora: "Sta per avere una crisi di nervi"

mercoledì 11 marzo 2026
L'Eredità, altra clamorosa beffa per Eleonora: "Sta per avere una crisi di nervi"

1' di lettura

Altra beffa per Eleonora. La concorrente de L'Eredità neppure nella puntata in onda mercoledì 11 marzo su Rai 1 riesce a portarsi a casa il bottino della Ghigliottina: ben 100mila euro. La ragazza deve trovare una parola che accomuni: argomento, rischi, campo, difensore, bar. Lei si sbilancia con "gioco". Il termine esatto spiegato da Marco Liorni è però "centrale". Quanto basta a scatenare i social. "Eleonora sta per avere una crisi di nervi", commenta qualcuno su X.

D'altronde già la sera prima ci era andata vicinissima arrivando a un passo dalla vittoria. Non era "dolce" la parola-tabellone della Ghigliottina scelta per associarla a "finale", "frutto", "ordinare", "sorriso" e paradiso": i 5 indizi. "Io non ho il coraggio di girare questa parola", ha detto lo stesso Liorni.

"Il sorriso dolce non me lo toglie nessuno in ogni caso", ha risposto a quel punto Eleonora. "Certe volte succedono delle cose che sono delle beffe. La parola è...amaro", le ha comunicato Marco Liorni. "Non ci credo", ha commentato Eleonora.
 

