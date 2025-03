La volta buona, Mario Tozzi gela tutti: "Il segreto di mio padre, che lavoro faceva"

Roberto Tortora 11 marzo 2025 a

Geologo, divulgatore scientifico, saggista, ma anche autore e conduttore televisivo. Stiamo parlando di Mario Tozzi, che si è raccontato in un’intervista a La volta buona, il programma d’intrattenimento di Rai1 condotto da Caterina Balivo.

Di recente Tozzi ha avuto una disavventura, un incidente subito a Lisbona, dopo aver svolto un servizio televisivo: “Sono caduto a terra, mi sono fatto male. Mi hanno messo 10 punti”. Quindi, a ritroso verso l’infanzia con uno scoop sul papà: “Mio padre era molto affettuoso. Lui lavorava nel controspionaggio, faceva il corriere diplomatico. Viaggiava e dentro il bagaglio c’erano i documenti. Per tanto tempo non lo vedevo, ha fatto una vita strana. Io al tempo non lo sapevo: quando mi chiedevano che lavoro facesse, dicevo che era un dirigente. L’ho scoperto solamente dopo quello che faceva. Ad esempio, comprava giornali di sinistra, ma non lo era affatto. Simulava un’altra vita, un altro personaggio”.

Mario Tozzi, poi, racconta anche il divorzio dei suoi genitori: “Quando ero piccolo l’ho presa bene, vent’anni dopo, no. Li volevo insieme”. Quindi, il suo amore professionale, la tv: “Mi divertiva scrivere cose divulgative, ma non pensavo che sarei arrivato in tv. Ho fatto la mia prima apparizione in tv con Licia Colò: abbiamo collaborato per tanti documentari insieme. A Licia ho mostrato sempre tanta gratitudine. Se tu vuoi imparare a non farti impressionare dalla telecamera, da lei puoi solo imparare”.

Un pensiero, infine, per il figlio Mattia: “Studia per fare l’attore, vuole fare il lavoro artigianale dell’attore di teatro. Fa corsi, scuole: studia come un dannato, fa anche l’università. Ha questo aspetto di studio e non solo”. Quindi, la sorpresa della Balivo, proprio un videomessaggio di Mattia… e Mario Tozzi si commuove: “È la luce dei miei occhi. Ora, dopo questa sorpresa, sono disarmato”.