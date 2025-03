Affari Tuoi, Cristiana apre l'ultimo pacco e sui titoli di coda accade l'impensabile: "Traumatizzata"

12 marzo 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Cristiana. Nella puntata andata in onda martedì 11 marzo, la concorrente ha stupito Stefano De Martino e il dottore giocando astuzia insieme al nonno fino alla fine, pacco dopo pacco.

Nonno e nipote iniziano la partita scartando dal tabellone premi come 15mila, 20mila, 500 e 30mila euro. Negli ultimi due tentativi prima dell’intervento del Dottore, eliminano due importi minori: 50 e 0 euro. I premi più alti (100, 200 e 300mila euro) restano ancora in gioco. Cristiana e Roberto declinano la prima proposta del Dottore, pari a 40mila euro. "Ieri mio fratello mi ha detto ‘11 Lombardia’ e oggi il numero 11 è associato a questa regione", spiega la concorrente prima di decidere di scoprire quel pacco. "Tuo fratello ha indovinato il numero e la regione. Io ti avevo fatto notare che poteva nascondersi un bel premio. Bisogna saper leggere i segnali", osserva Stefano De Martino. "Era un presagio", aggiunge il presentatore, prima di svelare che lì dentro c’erano addirittura 300mila euro. Poco dopo, vengono eliminati 10 e 100 euro. Cristiana rifiuta uno scambio e perde successivamente 75mila euro, poi 5mila e 10mila euro. Il Dottore propone un’offerta di 23mila euro, ma i due la respingono. Dopo aver scartato un altro importo basso da 20 euro, declinano nuovamente la possibilità di cambiare.

Verso la conclusione della partita, rimangono in gioco 200mila, 100mila e 50mila euro. Grande entusiasmo in studio quando nonno e nipote scartano le "sise di monaca", dolce tipico della serata. "Io ho fiducia in questo 17, è un numero ricorrente nella mia vita, appare spesso in momenti importanti", confida Cristiana prima di rifiutare 30mila euro. "O tutto, o niente", la sprona nonno Roberto. Con la mossa successiva, eliminano 1 euro. Il Dottore ripropone uno scambio, ma i due restano fermi sulla loro scelta. Quando dal tabellone spariscono 100mila e 75mila euro, arriva un’offerta di 50mila euro. "Siamo arrivati qui senza un soldo, che pensi che stiano dicendo a casa? Prendi!", suggerisce nonno Roberto. Cristiana decide di seguire il consiglio e accetta. Se avesse proseguito, si sarebbe trovata davanti a una certezza: 50mila o 200mila euro. Nel suo pacco 17 c’erano proprio 200mila euro. "Gli indizi c’erano, ma non li avete saputi cogliere", chiosa Stefano De Martino. E proprio quando De Martino si apprestava a chiudere la puntata ecco che in studio si sentono, sui titoli di coda, le note della canzone di Marco Mengoni "Due vite". E su X in tanti si sono scatenati: "Perché l'avete messa? Mi ha traumatizzata di nuovo". Forse in tanti si erano già abituati alla canzone di Olly "Balorda Nostalgia"?