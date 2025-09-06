In Onda, Rosy Bindi sul caos in Puglia: "Non ho parole"

"Vogliamo scomodare la parola nobile 'politica' per commentare queste cose?": Rosy Bindi, in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, lo ha detto in riferimento a quanto successo in Puglia, dove Antonio Decaro ha accettato di candidarsi come governatore per il campo largo ma dopo un duro braccio di ferro con l'attuale presidente Michele Emiliano e l'ex Nichi Vendola, che hanno espresso la loro intenzione di candidarsi come consiglieri alle prossime regionali. L'ex sindaco di Bari aveva detto di voler scendere in campo da uomo libero, senza la presenza di due ex politicamente molto forti. Ma se da un lato è riuscito a ottenere il passo indietro di Emiliano, nulla è riuscito a fare per evitare la candidatura di Vendola, in campo con Avs.

"Faccio molta fatica - ha proseguito la Bindi -. Io non ho parole, capisco le ragioni di Decaro che vuole fare il presidente senza i tutori alle spalle, tra di loro molto diversi. Emiliano è appena uscito da presidente della Puglia e sappiamo che è stato capace di creare un sistema di potere non indifferente, anche molto trasversale in quella Regione, e credo che un candidato lo possa anche percepire come una sorta di condizionamento. Capisco anche che avere una spina nel fianco come Vendola, che sarà lì a ricordargli ogni giorno che la politica è qualcosa di diverso rispetto ad alcuni condizionamenti, è una strada complicata. Capisco anche che se ci sono due persone che si vogliono candidare, soprattutto se una di queste appartiene a un altro partito, è molto complicato porre dei veti".