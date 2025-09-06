In Onda, Decaro commosso: "Mena!", Marianna Aprile sconvolta

Libero logo
"Ho vissuto giorni complicati, è stata un'estate bellissima": Antonio Decaro lo ha detto dal palco di Bisceglie in Puglia insieme alla segretaria dem Elly Schlein. A trasmettere le immagini in diretta la trasmissione In Onda condotta da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. Poi, riferendosi al suo libro, Decaro ha aggiunto: "Mai avrei pensato che le pagine del mio libro mi avrebbero permesso di vivere un'esperienza straordinaria, girando tutte le piazze della Puglia e incontrando migliaia di persone, quel libro mi ha permesso di toccare con mano il vostro affetto, il vostro abbraccio, e io di fronte a quell'abbraccio non potevo girare le spalle". 

Decaro, ex sindaco di Bari e attuale eurodeputato, ha dunque ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della regione Puglia per il campo largo: "Non girerò le spalle al mio popolo. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un amico, se quel mio amico ci fosse ancora mi direbbe: 'Anto', mena!'". Di fronte a quella parole, la conduttrice del talk ha reagito sorridendo e portandosi le mani alla bocca, probabilmente non aspettandosi quelle parole da parte dell'eurodeputato. "Io da oggi ci sono, andiamo a vincere questa campagna elettorale e continuiamo questo percorso per la nostra regione", ha chiosato Decaro. 

Decaro ufficializza la candidatura in Puglia, il video in diretta a In Onda: guarda qui

