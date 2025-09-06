Mattarella, appello all'Ue: "Non sono accettabili esitazioni"

Mattarella, quindi, ha spiegato che le alternative fra conflitto e cooperazione, multilateralismo e volontà di potenza "sembrano ripresentarsi oggi", decenni dopo che l’Europa si è risollevata dal "deserto morale e materiale a cui il continente era stato ridotto dal nazifascismo". Di qui un avvertimento: "Non sono accettabili esitazioni. L’Unione europea è sempre stata un’area di pace e cooperazioni , determinando stabilità, crescita e fiducia".

"A prevalere devono essere il benessere, la dignità, una prospettiva di futuro, non l’ebbrezza di potere delle classi dirigenti": il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha detto in un videomessaggio inviato al Forum Teha di Cernobbio . Con le sue parole il Capo dello Stato non solo ha difeso il progetto europeo, ma ha anche criticato alcune decisioni dell’amministrazione americana e delle aziende del Big Tech definite "nuove Compagnie delle Indie".

Soffermandosi sulla posizione dell'Europa, poi, ha aggiunto che l'Unione "non ha mai scatenato un conflitto o uno scontro commerciale, ha elevato gli standard di vita, la difesa del pianeta, ha perseguito l’eguaglianza di diritti fra popoli e Stati". A seguire anche una stoccata rivolta al presidente Usa Donald Trump: "Com’è possibile che su queste basi venga considerata un ostacolo, un avversario, se non un nemico?". E ancora: "Dobbiamo rispondere" a chi accusa l’Europa di "irrilevanza" e punta alla “regressione sugli obiettivi raggiunti".

Il presidente della Repubblica, inoltre, ha affrontato anche il tema delle Big Tech, parlando di "nuovo corporativismo globale" e di "impulso di dominio di impronta neo-imperialista, letale per il futuro dell’umanità". Infine, ha chiosato con un appello: "La cultura e la società civile europee devono sentirsi attori, non spettatori inermi e intimoriti. Non dobbiamo soccombere alla favola della superiorità dei regimi autocratici” che ci vogliono ridurre a “nemici, avversari, vassalli o clientes. Solo in un mondo fondato sul rispetto è possibile realizzare progresso" All’Unione europea serve "un salto in avanti verso l’unità".