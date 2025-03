La Volta Buona, Vladimir Luxuria confessa: "Perché non sono diventata donna"

12 marzo 2025 a

Vladimir Luxuria è stata ospite di La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Tanti gli argomenti di discussione: dai diritti civili fino a confessioni molto personali. Un esempio? Il motivo che l'ha spinta a non completare la transizione di genere. "Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l'appagamento - ha spiegato ai telespettatori -, e dato che mi piace raggiungere l'orgasmo, non voglio privarmene".

La vita di Luxuria non è mai stata semplice. Da ragazzo, infatti, ha subito sulla propria pelle la brutalità del bullismo. "Ho vissuto il bullismo quando ancora non esisteva la parola - ha confessato -. So cosa significa la pipì nelle scarpe che lasci quando fai ginnastica, la parola ricchione scritta sul libro o la risatina che fanno quando viene fatto il tuo cognome all'appello. Quante volte ho desiderato abbandonare la scuola, ho resistito e - ha proseguito - mi sono anche laureata".

Poi il successo in televisione, con la vittoria a sorpresa dell'Isola dei Famosi: "Ho rischiato tutto. Ho mostrato i miei capelli bianchi e i miei difetti fisici e ho fatto la scelta giusta, ascoltando la mia voce e non quella delle critiche, come quando ho deciso di essere libera, di essere la trans che sono dentro e di fare politica".

