La volta buona, la figlia imbarazza Magalli: "Ti hanno sparato sul finestrino, ricordi?"

Rischiare la vita per riportare a casa sana e salva la figlia da una notte in discoteca. A Giancarlo Magalli è successo anche questo, e tutto lo studio di La volta buona ascolta sgomento. In studio ospiti di Caterina Balivo su Rai 1 ci sono ancora una volta l'ex conduttore de I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, accompagnato però anche dalla figlia Michela. Ed è proprio la ragazza a raccontare un aneddoto sul loro rapporto piuttosto singolare.

"Mi veniva a prendere alle due e mezza di notte, una volta gli hanno sparato sul finestrino. Ti ricordi?". Giancarlo ascolta silente poi non può far altro che confermare: "Non lo so chi era... Mi hanno sparato, sì. Lei andava in questi locali in zone dove quello più onesto c'aveva l'ergastolo, è chiaro che...", "Sono i rischi del mestiere", se la ride Michela, con la Balivo che strabuzza gli occhi: "Ma come i rischi del mestiere?".

Fortunatamente, il faccia a faccia con la malavita non ha prodotto danni significativi, eccezion fatta per il parabrezza. E così Michela e Giancarlo hanno potuto coltivare le loro passioni. "Io amo l'arte, la moda, mi piace anche il mondo della televisione ma preferisco stare dietro, mi piace scrivere, creare. Magari un giorno sarò una tua autrice un giorno". "Ma magari, guarda", esulta la Balivo. E qui interviene il papà: "Ha scritto anche un programma carino per me e Adriana Volpe". Sì, proprio la Volpe con cui Giancarlo è stato in causa in tribunale. "Per tutta la vita", ironizza la Balivo sul potenziale titolo dello show. Mai dire mai.