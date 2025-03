Amici, Celentano e il foglio strappato davanti a tutti: "Ma scherziamo?", finisce malissimo

14 marzo 2025 a

a

a

La messa in onda del serale di Amici è ormai vicina: la parte conclusiva del talent show sarà trasmessa a partire da sabato 22 marzo alle 21.30 su Canale 5. Insegnanti e studenti sono impegnati nei preparativi per le performance e per le possibili sfide dirette, pensate per evidenziare le abilità di alcuni allievi rispetto alle peculiarità di altri aspiranti danzatori e cantanti della scuola.

Durante il daytime di oggi, venerdì 14 marzo, Alessandra Celentano ha avanzato una proposta di confronto a Deborah Lettieri: l’insegnante ha però respinto l’idea, rompendo la busta contenente l’annuncio. Alessandra Celentano ha così presentato il suo primo guanto di sfida in vista del serale: la docente più severa di Amici intende far competere la sua allieva Chiara con Francesca, ballerina seguita da Deborah Lettieri. La coreografia selezionata da Alessandra combina danza classica e neoclassica, eseguita interamente sulle punte, con l’inclusione di elementi come la sbarra che sottolineano la preparazione tecnica e diverse qualità di un danzatore.

In sala prove, Francesca e Deborah hanno preso visione del messaggio e la reazione della professoressa ha sorpreso tutti: "Ma stiamo scherzando?". Dopo aver letto la comunicazione di Alessandra Celentano, Deborah Lettieri si è rivolta a Francesca per spiegarle le ragioni del suo disaccordo: "È una presa in giro o è tutto reale? Che io ti abbia messo alla prova con la sbarra e sulle punte durante il percorso è una cosa, un allenamento per mostrare che sai affrontare anche quello. La coreografia che ti avevo assegnato aveva un significato, una narrazione – e se Celentano non l’ha colta, problemi suoi – ma metterti contro Chiara, che è chiaramente avvantaggiata? Questo per lei è un gioco da ragazzi: classico, neoclassico... Per me questa sfida non ha nulla di giusto, è una proposta senza senso e la rifiuto categoricamente, non se ne parla proprio. Assurdo... Sarò nuova, ma non ingenua". Subito dopo, Deborah ha fatto a pezzi la lettera di Celentano e ha gettato i frammenti in aria, commentando: "Carnevale è appena finito, no?", ha aggiunto l’insegnante.