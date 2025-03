Affari Tuoi, "Loriana è stata fregata due volte, perché ci va": si scatena un caso senza precedenti

14 marzo 2025 a

a

a

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 14 marzo 2025, davanti a Stefano De Martino e davanti al bancone dei pacchi c'è Loriana, da Aci Sant’Antonio, Sicilia. Lavora nella comunicazione digitale ed era accompagnata dal fidanzato Fabio. Ha scelto il pacco numero 12, portando in studio le cassatelle siciliane come specialità regionale. Il gioco è iniziato con i primi sei pacchi aperti prima della chiamata del "Dottore": un trionfo, diversi blu sono saltati per aria.

Dopo queste aperture, il "Dottore" ha offerto 35.000 euro, ma Loriana ha deciso di non accettare e continuare. Durante la partita, ha eliminato somme importanti: i 200.000 euro con il pacco 14 (Piemonte) e i 100.000 euro con il pacco 9 (Trentino-Alto Adige). Nonostante ciò, è arrivata alle fasi finali con tre pacchi in gioco: 500 euro, 15.000 euro e il suo pacco numero 13, che conteneva 300.000 euro. A questo punto, il "Dottore" ha proposto 75.000 euro. Loriana, dopo averne parlato con Fabio, ha scelto di prendere l’offerta e fermarsi.

Quando è stato aperto il suo pacco 12, si è scoperto che conteneva i 300.000 euro: una decisione che le è costata il premio massimo, ma che le ha comunque garantito 75.000 euro da portare a casa. E su X si è scatenato il putiferio su Loriana: "Penso che il dottore li ha fregati gli ha offerto 2 volte 75mila per fargli credere che nel loro pacco ci fossero 75 mila ma in realtà hanno i 300 mila", tuona un utente. E un altro affonda il colpo: "Io non riesco a capire. Vai senza soldi e al massimo vai via così come sei andato. Con 300k in gioco si DEVE andare fino in fondo. Altrimenti che partecipi a fare? Per accontentarti? Già ci accontentiamo tutti i giorni quando hai l’occasione devi andare in fondo". In effetti non ci sono tanti precedenti di concorrenti con così tanti pacchi rossi tenuti fino alla fine che hanno rifiiutato di vederci il fondo...