Affari Tuoi, clamorosa voce su Eleonora dopo la puntata: "Farà dormire Giacinto sul divano"

Finisce malissimo la partita di Eleonora e Giacinto ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Eppure c'erano tutti i presupposti per una puntata coi fiocchi. Lei, in rappresentanza della Regione Calabria, ha giocato col pacco numero tre insieme al marito Giacinto. I due si sono conosciuti quando lavoravano insieme in un negozio d'abbigliamento. Ma poi si sono innamorati quando lui ha cambiato lavoro diventando il responsabile di un supermercato. Eleonora e Giacinto stanno insieme ormai da 9 anni. Ma dopo stasera il loro rapporto potrebbe incrinarsi.

Giacinto ha convinto la moglie a cambiare il pacco all'ultimo. E così Eleonora ha visto sfumare un premio succosissima. In tanti sui social si sono divertiti a immaginare che cosa succederà a lui dopo questa puntata. "Altro matrimonio sbafato a causa di questo programma", ha commentato Nicole su X. "Ahia, mi sa che il marito sto 'me lo dovevo tenere' se lo sentirà ripetere a vita", il messaggio di Nicola. "Giacinto avrà un posto d'onore sul divano stasera, buonanotte a tuttiiii", ha scritto un altro telespettatore.

Giacinto avrà un posto d'onore sul divano stasera, buonanotte a tuttiiii #affarituoi — ln (@awhizofawiz) March 15, 2025

In questa puntata, Stefano De Martino ha fatto anche un annuncio particolare. Oggi è il 15 marzo. Oltre a essere la ricorrenza della morte di Giulio Cesare, è anche il compleanno del dottore. E tutti, dai pacchisti al pubblico in studio, gli hanno intonato un "Tanti auguri".