L'Eredità, Marco Liorni nell'occhio del ciclone? Cosa gli esce di bocca

Pioggia di commenti su Marco Liorni. Accade durante la puntata de L'Eredità in onda lunedì 17 marzo. Qui diversi telespettatori si sono "ritrovati" su X dove hanno notato qualcosa che ha scatenato la loro reazione: alcune parole pronunciate dal conduttore di Rai 1." Non ho capito il commento del conduttore che alla risposta 'erborista' commenta 'sa un po' di alchimia, in effetti'", scrive un utente al quale fa eco un altro: "Dice erborista e risponde 'sa un po' di alchimia' mah!". Insomma, in diversi non capiscono la correlazione.

Nel frattempo non è mancata la polemica sul gioco finale: la Ghigliottina. A provare a portare i soldi a casa è Sophia. Le parole da collegare erano Posto, Seconda, Attacco, Infelice e Spartito. Dopo ben 4 dimezzamenti, il montepremi è sceso a 10.625 euro. Poi, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la campionessa ha scritto la parola SCELTA sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la parola corretta non fosse quella, ma BATTUTA, come spiegato dal conduttore.

Da qui lo sfogo dei telespettatori: "Ci stava più Scelta che Battuta! #leredita", "Peccato perché è davvero brava. Ragiona bene. #leredità". E ancora: "Peccato, anche scelta non era male".