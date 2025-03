Amadeus-Cristiano De Andrè, l'incontro dietro le quinte: finisce malissimo

18 marzo 2025 a

Si respira tensione tra Amadeus e Cristiano De Andrè. Che tra i due non scorra buon sangue non è una novità, ora però un retroscena sottolinea una certa avversione. Stando a quanto fatto trapelare su Dagospia da Giuseppe Candela, i due si sarebbero incontrati al Forum di Assago a Milano per assistere al concerto di Jovanotti. Peccato che nel momento del faccia a faccia i due non si siano neppure rivolti la parola, creando un momento di imbarazzo.

Ma c'è un precedente A Sanremo 2025, il primo di Carlo Conti dopo una lunga serie di Festival condotti da Amadeus, Cristiano De Andrè aveva partecipato alla serata cover con Bresh. "Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso", aveva tuonato il figlio d'arte.

E Bresh non era rimasto a guardare, provando ad alleggerire quella dichiarazione: "Io voglio bene ad Amadeus". La risposta di De Andrè non si era però fatta attendere: "Io no". Insomma, sembra che al cantante il fu direttore artistico della kermesse musicale proprio non vada giù. Tanto da incrociarlo e nemmeno salutarlo, come successo al concerto milanese. "Entrambi erano al Forum di Assago per assistere al concerto dell'amico Lorenzo Jovanotti. Momento di imbarazzo: i due non si sono rivolti la parola", è quanto trapelato da Candela.