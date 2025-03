Stefano De Martino, clamoroso a teatro: chi si mette in fila per vederlo

18 marzo 2025 a

Dalla tv al teatro, Stefano De Martino regala sempre sorprese ed emozioni forti anche alle persone (e alle colleghe) che lo vanno a vedere dal vivo. Il conduttore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, è ormai da mesi sul piedistallo in virtù di ascolti da record al debutto in una fascia oraria decisiva per qualsiasi rete, figurarsi per viale Mazzini.

A conferma del magic moment che sta attraversando l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, sempre più one man show a tutto tondo della televisione italiana, c'è anche il successo del suo comedy show in prima serata su Rai 2, l'ormai collaudatissimo Stasera tutto è possibile, ma soprattutto il lusinghero sold out dello spettacolo comico-musicale che sta portando in scena a teatro.

Stefano De Martino "padrone": sold out a teatro, chi c'era a vederlo a Roma

Il fatto che in tanti, colleghi e colleghe, facciano metaforicamente la coda per sedersi nelle prime file è una ulteriore prova. Qualche settimana era toccato a Emma Marrone, sua ex fidanzata quando entrambi erano giovanissime star di Amici, poi "scalzata" da Belen Rodriguez. A quella delusione amorosa però è seguito un affetto mai venuto meno, tanto che il riavvicinamento suggellato da quella presenza (e da una cena a due dopo lo spettacolo) aveva fatto sognare i più romantici in un ritorno di fiamma.

Intervistata da Leggo, è ora Serena Rossi, altra primadonna dello spettacolo italiano a tutto tondo, a tributare un omaggio a De Martino, indirettamente testimone dell'amore crescente dei fan nei suoi confronti. Tutto, ricorda, l'attrice napoletana, è cominciato dopo lo straordinario successo di critica e di pubblico del film su Mia Martini. Dopo quel primo, clamoroso exploit, "sono stata a teatro a vedere Stefano De Martino. Si è formata una fila di persone che volevano una foto con me. Mi sono detta: 'Speriamo vengano anche al mio spettacolo". L'unico auspicio, aggiunge, è che "la gente esca da teatro contenta. Un po' scossa, emozionata, commossa".