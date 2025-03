Diletta Leotta si presenta così ad Atalanta-Inter: trasparenze e collant, foto pazzesche

18 marzo 2025 a

a

a

Commenti in italiano, in dialetto, in inglese, in spagnolo, in portoghese. Diletta Leotta fa impazzire tutto l'Instagram pubblicando le foto da bordo campo al Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione della diretta Dazn del posticipo di domenica sera tra i padroni di casa dell'Atalanta e l'Inter sempre più capolista.

La verità è che, almeno a giudicare dalla reazione del pubblico a casa, la vera e unica padrona di casa è proprio lei, la bionda e giunonica siciliana che si presenta sul prato, accompagnata dal commentatore ed ex allenatore di Inter, Udinese e Iran Andrea Stramaccioni, con un look decisamente ardito.

Giacca extralarge di lana, shorts inguinali dello stesso colore e materiale, trasparenze killer sia sull'esplosivo décolleté sia sotto la vita, con collant che lasciano ben poco all'immaginazione.

In calce alle foto, ecco il canonico show degli appassionati. "Direi che è l'outfit perfetto per una giornalista sportiva in un campo di calcio", scrive un tifoso. "Non si ricorda mai che è su un tappeto verde e non sul red carpet", "Evitate lo zoom, sì avete visto bene, escono", "Non è professionale fare interviste con giocatori con quasi mutandine di lana".

Qualcuno esagera con le critiche: "Sempre più ridicola. Sta diventando un cartone animato", "A noi ci rompono le scatole gli steward se ci teniamo il pallone della partita, questa ne porta a casa addirittura due e non le dicono niente", "Senza giacca potevi arbitrare", "Se la critica una donna è perché rosica, se la critica un uomo nessuno dice nulla. Fate pace col cervello", "La solita sobrietà", "Quando la classe non è acqua... Bensì spumante bello frizzante". Come dare torto a questo fan.