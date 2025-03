La Volta Buona, la moglie di Pietro Genuardi ricorda il marito? Caterina Balivo crolla: lacrime in studio

18 marzo 2025 a

Oggi, martedì 18 marzo, si sono celebrati i funerali di Pietro Genuardi. L'attore è scomparso dopo avare sofferto di una brutta malattia del sangue. E già nelle scorse puntate di La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, diversi ospiti - tra cui la stessa padrona di casa - avevano condiviso un ricordo di Genuardi. La Balivo, per esempio, aveva ricordato di quella volta che l'attore era ospite nella sua trasmissione e aveva accennato a un brutto problema che lo affliggeva. E che poi ha avuto la meglio su di lui.

"Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se ne è andato - ha commentato Linda, la moglie di Genuardi presente al funerale -. Vorrei che oggi fosse una festa, non ho voluto usare la parola 'funerale' perché per lui sarebbe stato troppo. Per lui deve essere una festa, perché avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici: Ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre perché voleva che io fossi la sua principessa. E quindi per me è importante perché ho reso omaggio all'amore grande della mia vita".

L'intervento in collegamento di Linda è stato, per forza di cose, interrotto più volte dalle lacrime della donna. "Tu sei stata accanto a lui da sempre, dall'inizio, da quando lo ha saputo - ha replicato Caterina Balivo -. E speravamo davvero che le cose potessero andare in maniera diversa". Ma anche lei non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al ricordo di Pietro.