Gf, pesanti accuse di Striscia la Notizia alla mamma di Lorenzo Spolverato: "Ha pilotato il voto"

Il Grande Fratello nel mirino di Striscia la Notizia. Il motivo? Diversi sospetti sul televoto. Per il tg satirico di Canale 5 i parenti dei concorrenti possono influenzare il risultato del televoto. A sostenerlo è Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, sulla base delle testimonianze ricevute. In particolare un audio esclusivo della mamma di Lorenzo Spolverato che, in un gruppo fandom pro Shailenzo, incita i partecipanti a votare per il figlio e la compagna: "Grazie del sostegno che date a loro e a noi come famiglia. Non abbandono mio figlio e neanche Shaila. Meritano tutti e due la finale. Direi di sostenere la nostra 'regina'".

A detta di Dianda, attraverso la creazione di mail multiple, da un solo gruppo fandom potrebbero uscire fuori 600mila voti che falserebbero così il televoto. Ecco allora che tramite questo sistema un parente o un amico di un concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe far leva su queste operazioni per facilitare un volto piuttosto che un altro.

Eppure nel regolamento del Grande Fratello c’è scritto chiaro e tondo che "nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela".