Rita Pavone spiana Elly Schlein in radio: "Ho difficoltà a capirla, diciamo che..."

"Elly Schlein? Ho difficoltà a capirla, preferirei un linguaggio più semplice da capire, che arrivi prima diciamo". Non usa certo giri di parole e va dritta al punto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la cantante Rita Pavone, intervistata da Giorgio Lauro nella trasmissione in onda oggi dalle 13.30 alle 15.00. I conduttori, per restare nell’attualità politica, hanno posto una domanda piuttosto inerente alla calda cronaca di queste ore alla cantante dal ciuffo ribelle: "Cosa ne pensa delle polemiche attorno al ReArm Europe?".

La risposta di Rita Pavone è stata fin troppo chiara: "Il ReArm Europe non mi piace, vorrei la pace con tutta me stessa. Coloro che parlano di riarmo hanno la mia età (80 anni, ndr) e quindi non gliene frega molto del futuro…". Infine un retroscena: "È vero che Palmiro Togliatti era un suo grande fan?", chiede il conduttore.

"Mi voleva molto bene, venne ad un mio concerto e dichiarò che io avrei dovuto lavorare tanto perché ero molto brava. Lo rivelai in un’intervista ed il giornalista, che non si fidava, andò a chiedere conferma alla figlia". E cosa rispose? "Che era verissimo - ha spiegato Pavone a Rai Radio1 - e che suo padre mi adorava".