Adriano Celentano, il clamoroso messaggio a Roberto Benigni: "Caro estremista europeo..."

Roberto Benigni conquista Adriano Celentano. Con Il Sogno, in onda mercoledì 19 marzo su Rai 1, il comico ha incassato 4 milioni 396 mila di spettatori con uno share del 28,1 per cento. E tra questi c'è anche il cantautore. Celentano, sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiare l'attore spiazzando molti (in tanti gli hanno chiesto di tornare in tv ndr). Poche parole, ma il cui riferimento è chiarissimo: "Caro estremista europeo della valle Italia! Ieri sera sei stato semplicemente grandioso!!!".

Benigni, infatti, salito sul palco nel giorno in cui alla Camera si è consumata la bagarre sul Manifesto di Ventotene, non ha mancato di dire la sua: "Mentre tutto intorno c'erano rovine, morti, cadaveri, nel 1941, su questo scoglio, tre uomini, tre eroi, Spinelli, Rossi e Colorni, ebbero un lampo, un'idea, di cambiare tutto, girare pagina: l'idea dell’unità europea. Pensavano al nostro futuro, con un documento che era un sogno ma anche di una concretezza e di una profondità straordinaria". Ha raccontato così Benigni la storia del Manifesto di Ventotene: "una sorta di favola", scritta da uomini che "non guardavano alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni". Poi l'ammissione finale: "da europeista estremista", sono convinto che il nazionalismo sia "il carburante di tutte le guerre".

Poco prima, durante l'audizione in vista del Consiglio Ue, il premier aveva criticato proprio quello stesso manifesto. "Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa", sono state le sue parole prima di citare alcuni passaggi del testo: "'La rivoluzione europea dovrà essere socialista'. 'La proprietà privata dovrà essere abolita'. 'La metodologia democratica sarà un peso morto'".