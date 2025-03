Affari Tuoi, Massimo vince e si scatena l'inferno dopo la puntata: "Ha dato valore ai soldi"

22 marzo 2025 a

a

a

La serata di venerdì 21 marzo 2025 su Rai Uno ha regalato una puntata di Affari Tuoi carica di energia e sentimenti, guidata dall’abile Stefano De Martino. A rappresentare il Molise c’era Massimo, da Campobasso, un uomo attualmente senza lavoro che ha condiviso di aver fatto il banconista salumiere in gioventù e di spostarsi sempre a piedi, non avendo la patente. Al suo fianco, la figlia Melissa, mamma del piccolo Gabriele, che ha reso Massimo un nonno orgoglioso. De Martino ha scherzato sulla somiglianza di Massimo con il regista Giovanni Esposito, mostrando un video con un saluto divertente del “doppio”. L’atmosfera si è scaldata con l’ingresso di Thanat, il cameriere thailandese con radici molisane, che ha portato in studio una succulenta pampanella, accolto da risate e applausi. «Un buon marito fa una buona moglie», ha dichiarato, conquistando il pubblico.

Il gioco è partito con Massimo che ha scelto il pacco numero 7, ma dopo alcune aperture lo ha scambiato con il 4 della Liguria, numero legato alla nascita di Gabriele. Il "Dottore" ha tentato di sedurlo con 25.000 euro e una proposta ironica di salumerie a Sepino, Bojano e Termoli, ma Massimo ha tenuto duro. Più avanti, con 15.000 euro offerti e premi come 50, 10.000 e 75.000 euro ancora in gioco, ha detto no. Alla fine, tra 50 e 10.000 euro, ha scelto di rischiare, rifiutando l’ultimo cambio. Con emozione palpabile, Massimo ha aperto il pacco, vincendo 10.000 euro tra lacrime e sorrisi. E la scelta di non andare alla Regione Fortunata ha fatto impazzire i telespettatori, su X in tanti hanno scritto: "Grandissimo, lui sì che sa dare valore ai soldi!!!". Un vero trionfo.