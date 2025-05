Affari tuoi, insulti per Anita: "La più inutile"

"Soldi sicuri per gli sposini". Uno spettatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, esulta per l'evoluzione della partita della concorrente Anita dalla Basilicata, accompagnata in studio dal compagno e futuro marito, Ciro, calciatore e allenatore. In base ai commenti degli appassionati su X, però, il programma condotto da Stefano De Martino appare quasi un remake di Scene da un matrimonio, con tutti attirati dalle dinamiche di coppia.

I due arrivano a due pacchi dalla fine con 75mila euro da una parte e 5mila dall'altro. Il Dottore offre 30mila euro e Anita accetta. "Comunque ci vogliono proprio delle mani di m***da per lasciare 500 euro per i 5mila", commenta un utente al primo cambio-pacco. "Se aveva lei i 75k offriva 40k", "Non ha offerto manco metà del valore atteso... Non li hanno loro i 75.000 secondo me", "Mi***ia che c***o. Anche se rischiano di andare a casa con 5k che al massimo ci pagano la torta".

Come detto, però, in tanti si soffermano sul rapporto tra Anita e Ciro. "Insisto da come la cinge lui ha paura che scappi prima del matrimonio", "Ma che ha paura che scappi la fidanzata sto qui madonna bau bau micio micio dall'inizio e le cinge la vita enon le molla la manina... mi sale la glicemia", "Tra questi due futuri sposi non ci sono sguardi reciproci. Lei guarda lui, lui guarda i pacchi e di fatto sta giocando lui".

E ancora: "Tutta la puntata ha deciso lui, ora le dice VAI. La ragazza, un po' sottomessa, spero di sbagliarmi", "Lei è inutile, sia nel gioco che nella coppia...", "Chi si accontenta gode... Lui ha lei", "Vai tu lascio decidere a te perché finora che ha fatto... Mi sa tesoro che sei un po' succube di questo ragazzo", "Lei ha proprio voce in capitolo", "Che fastidio DECIDI TU NON LUI", "La concorrente più inutile di Affari tuoi, a questo punto poteva giocare lui".