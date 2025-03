The Voice senior, Luigi manda in tilt lo show: "Di chi è figlio", lo riconoscete?

22 marzo 2025 a

La grande sorpresa della quinta puntata di The Voice Senior, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, arriva quando sul palco sale Luigi Sbriccoli. Il signore si siede al pianoforte e suona Che sarà, uno dei grandi classici della musica leggera italiana scritto dall'indimenticabile Jimmy Fontana.

Cantano tutti, compresi i giudici vip Gigi D'Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè. Canta la Clerici, cantano le donne di Luigi, a bordo palco. E hanno tutti gli occhi lucidi. Perché Sbriccoli è proprio il figlio di Fontana. E per questo la sua interpretazione, partecipata e intensa, è ancora più emozionante.

"Ci ha regalato sempre Il mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme. Mi manca moltissimo. Probabilmente avrebbe detto a mia madre di ‘lasciarmi fare’ se avesse saputo della mia partecipazione a The Voice", spiega con gli occhi lucidi Luigi.

"È stato un gran papà - ribadisce alla Clerici -, ci ha schermato, non ci ha mai fatto sentire sopra le righe". In realtà, Sbriccoli come brano per convincere i giudici a girarsi ha portato un'altra canzone firmata dal padre, L'ultima ccasione, portata al successo dalla inimitabile Mina. E se questa era davvero la sua ultima occasione, l'ha sfrutta al meglio: si girano tutti e 4 i giudici” risponde. L'aspirante concorrente porta sul palco "L’ultima occasione" di Mina, suonando anche il pianoforte, e fa girare tutti e quattro i giudici. Alla fine, Luigi sceglie di giocare per il team di Clementinl.