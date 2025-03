Papeete, LADY-J, Gardacqua, Ben DJ o Calcio Lecco Women? La primavera balla

La primavera 2025, nel mondo del divertimento, è già iniziata da tempo, con appuntamenti tutti da ballare... a bordo pista, in scatenati après-ski. Questo tipo di feste d'alta quota, continua, per chi scia e chi non lo fa. Ad esempio LADY-J Winter Edition, contest inclusivo e sostenibile che celebra il talento musicale al femminile, il 19 e 20 aprile fa ancora ballare Livigno. E' un modo per scoprire nuove giovani dj e pure per divertirsi in compagnia.

Pasqua e Pasquetta arrivano proprio in quel weekend, il terzo di aprile, quello in cui, dopo un lunghissimo tour invernale, riparte anche l'estate della Romagna, con Pasqua Marittima. E' la 25esima edizione di una festa primaverile che prende vita al Papeete Beach (nella foto), simbolo di stile e divertimento per tutte le età, da 0 a 99 anni. Gli artisti e lo stile, sul palco e in spiaggia, contano. Ma il vero protagonista è il pubblico, che mette insieme persone d'ogni tipo, accomunate dalla voglia di ballare col sorriso, in un contesto in cui niente è lasciato al caso.

Sempre più spesso il divertimento si mescola con lo sport e la musica. Ad esempio, il giardino di Gardacqua, centro benessere di rifermento a Garda, sulla sponda veronese del lago, da maggio '25 si trasforma in una palestra a cielo aperto in cui allenarsi prima e/o dopo SPA e trattamenti. Chiunque acquisti un ingresso in piscina o alla SPA avrà a disposizione questa nuova area... e dopo potrà rilassarsi con amiche amici con qualcosa di buono da bere e mangiare, al bar / ristorante di questo spazio. Da non perdere anche la Pasquetta nel Verde di questo grande spazio.

E che succede invece a Lecco? Denys Maiorino, manager musicale che si appassionato per caso al calcio femminile sta iniziando ad unire Calcio Lecco 1912 Women, la squadra di cui è General Manager, con musica e spettacolo. Dall'anno prossimo ci saranno veri show nell'intervallo tra primo e secondo tempo. E intanto, NPT, No Parla Tanto Records, la label di Baby Gang sponsorizza la squadra. «Zaccaria - Baby Gang, NDR - è un ragazzo umile, che conosco bene. In passato ha avuto problemi con la legge ma è molto cambiato. Sta facendo diverse cose nel social e come noi crede nei valori dello sport. Come ho già detto in passato, chi è senza peccato scagli la prima pietra», spiega Denys.

Esce ad aprile anche "Masai", il nuovo singolo di Mitch B., uno dei dj che fa scatenare il Papeete Beach. Il brano l'artista, che è originario di Ravenna, l'ha realizzato con i Mato Locos e pubblicato dalla label francese Jango Records. «E' un brano afrohouse, un genere che amo davvero e che è perfetto per ogni situazione», spiega l'artista, che spesso fa ballare anche Ibiza, ad esempio il 25 aprile è al Tantra. «A basso volume accompagna, basta alzare un po' e tutti ballano, per prime le ragazze!».

Restando alla musica, esce in questi giorni anche "Azzurro", il nuovo singolo di Ben Dj, cittadino del (bel) mondo e artista perfettamente a suo agio nei top party. E' una cover scatenata del capolavoro di Paolo Conte interpretato da Adriano Celentano. «Non mi sorprende che tutta l’Europa si emozioni allo stadio con “Montagne Verdi” di Marcella Bella. Nel 2021 ho pubblicato la mia versione della sua “Nell’aria” proprio perché ne avevo bisogno per i miei DJ set. Diciamo che noi italiani siamo troppo esterofili. Io, che sono italiano d’adozione, me ne accorgo più di altri», spiega Ben Dj.

Chiudiamo con Acetone, etichetta italiana funky house ormai molto affermata in tutto il mondo tra i DJ. I professionisti del mixer infatti suonano sempre più spesso i brani Made in Italy di questa realtà collettiva Made in Italy coordinata da Jens Lissat e Nari, conta tra i suoi artisti Sandro Puddu, Michelle DJ e Steve Tosi. «Partiamo spesso dalla musica del passato... e lo remixiamo. In fondo i DJ, da sempre, fanno così», spiega Max Magnani, un altro degli artisti Acetone. «E poi facciamo musica partendo da ciò che piace alla gente e non dal nostro ego. Ecco perché le nostre tracce funzionano».