Roberto Vecchioni insulta Giorgia Meloni: "Manipolatrice. Non sono tutti cretini"

Il cantautore non è nuovo ad attacchi di questo tipo. Sempre su La7, in vista delle elezioni europee, Vecchioni definiva la leader di Fratelli d'Italia " popolare e populista ": da una parte perché è conosciuta e amata dai suoi, dall'altra perché usa il popolo. "Certamente - insisteva - metterà davanti le istanze del proprio partito, ma c'è una cosa che si chiama opposizione che non è fatta da deficienti e cretini. Ogni tanto vanno ascoltati".

Roberto Vecchioni non perde il vizio di attaccare Giorgia Meloni . Ospite di In Altre Parole, il programma di La7 condotto da Massimo Gramellini , l'artista veste i panni del commentatore politico. Dopo aver visto il video ormai iconico nel quale la premier criticava la deriva woke del “genitore 1" e "genitore 2", il cantante si è scagliato contro Palazzo Chigi: "Lei ha una grande capacità di convincimento. Lei è un’abile manipolatrice ".

Posizioni simili, quelle dell'artista, anche nei confronti del presidente americano. Per lui Donald Trump altro non è che "un ignorante bestiale, non sa nemmeno cosa sia la cultura, nemmeno la minima cultura, questo non gli dà il diritto nemmeno di parlare. È un fanatico senza riserve. Posso dirla? È un idiota, un idiota lui e basta. Posso andare avanti? Io non lo odio, ho pietà di lui, pena per lui". Tutto chiaro ora.