Il Paradiso delle Signore, muore Valentina Tomada: l'attrice aveva 55 anni

Valentina Tomada era nata il 12 febbraio 1970 a Roma. E di mestiere faceva l'attrice e anche la regista. Aveva recitato in Incantesimo, Centovetrine, Provaci ancora Prof, Vivere, Don Matteo, Un Passo dal Cielo e, appunto, il Paradiso delle Signore. E aveva preso parte anche al cast dei film dei Me contro Te nel 2023. Con la sua associazione culturale aveva fondato Car Boot Market di Roma e creato il Fabriano Film Festival. Tomada dirigeva da sei anni questo festival cinematografico.

Continua la maledizione del Paradiso delle Signore . Dopo la tragica scomparsa del giovane Andrea Savorelli e di Pietro Genuardi , è morta anche Valentina Tomada . L'attrice interpretava Palma Rizzo nella fiction e aveva preso parte anche a Don Matteo. La notizia della sua prematura scomparsa è stata diffusa sui social dalla sua collega Emanuela Grimalda dove ha pubblicato una foto della amica e ha scritto: "Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà".

In un post, pubblicato su Instagram due settimane fa, Tomada in un video diceva: "Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata ma sempre io". E nel post che lo accompagna: "Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incaz*** proprio".