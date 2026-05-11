La Pennicanza, bomba di Fiorello: "Maneskin, la data della reunion"

Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza, che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: “Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027!”. Tra lo stupore generale, lo showman scherza sul possibile ritorno della band all’Ariston.

Grande spazio anche alla musica italiana con una videochiamata a sorpresa a Giorgia, celebrata da Fiorello per i suoi 30 anni di carriera. Lo showman la accoglie intonando Di Sole e D’Azzurro e racconta: “Ieri ti abbiamo visto da Fabio Fazio e anche noi volevamo festeggiare questi tuoi 30 anni di carriera. In questi anni ci sono sempre stato, dai tempi del Festivalbar”. Poi la confessione: “Ti dico una cosa che non ti ho mai detto: al Festival di Sanremo del ’95, quando mi davano per vincitore, mi pavoneggiavo. Poi arrivano le prove, inizi a cantare tu e io dico: vado via, torno a casa!”.