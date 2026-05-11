La Pennicanza, bomba di Fiorello: "Maneskin, la data della reunion"

Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza, che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: “Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027!”. Tra lo stupore generale, lo showman scherza sul possibile ritorno della band all’Ariston.
Grande spazio anche alla musica italiana con una videochiamata a sorpresa a Giorgia, celebrata da Fiorello per i suoi 30 anni di carriera. Lo showman la accoglie intonando Di Sole e D’Azzurro e racconta: “Ieri ti abbiamo visto da Fabio Fazio e anche noi volevamo festeggiare questi tuoi 30 anni di carriera. In questi anni ci sono sempre stato, dai tempi del Festivalbar”. Poi la confessione: “Ti dico una cosa che non ti ho mai detto: al Festival di Sanremo del ’95, quando mi davano per vincitore, mi pavoneggiavo. Poi arrivano le prove, inizi a cantare tu e io dico: vado via, torno a casa!”.
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I due ricordano così l’edizione del Festival di Sanremo del 1995: “C’era un cast straordinario: Gianni Morandi, Bocelli, Mango, Ivana Spagna, anche gli 883. Pippo Baudo aveva fatto un cast bellissimo”. E Fiorello aggiunge: “Io avevo tantissimo gel in testa. Nonostante il gel, tu mi spettinasti con la tua voce”. Prima di salutarla conclude: “Mi raccomando, regalaci altri 50 anni di carriera!”. Non manca poi la satira politica con Fiorello e Biggio che commentano un titolo dedicato al Ministro Giuli: “Il Ministro ha licenziato tutto il suo staff”, aggiungendo: “Erano noiosi, mi parlavano solo di cultura”. Spazio anche al cinema e al Festival di Cannes: “Tra i più attesi a Cannes quest’anno c’è John Travolta, che ha scelto di partecipare solo dopo aver scoperto che Amadeus e Fiorello fossero a 500 km di distanza. Presenterà il film francese La dans du qua qua”.