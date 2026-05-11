Fiorello: "Guardate, c'è Sinner!": delirio puro al Foro italico

"Ogni anno che gioco su terra mi sento sempre meglio. Fisicamente sto diventando sempre più forte, sicuramente è la chiave per vincere di più - ha spiegato il numero 1 al mondo alla vigilia del match contro l'australiano di origini russe -. Montecarlo e Madrid sono due tornei un po' a sé, mentre a Roma le condizioni sono molto lente. Tutti questi tre tornei mi permettono di arrivare a Parigi con feeling: il mio obiettivo è arrivare lì il più 'forte' possibile". "L'anno scorso - ricorda - è stato ottimo. Dopo tre mesi fuori siamo ripartiti subito su terra battuta e abbiamo cambiato in meglio il nostro gioco".