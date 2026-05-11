Fiorello: "Guardate, c'è Sinner!": delirio puro al Foro italico

Il siparietto di Fiorello è molto divertente ma al tempo stesso racconta molto bene la febbre da Jannik Sinner che si respira agli Internazionali d'Italia appena cominciati a Roma.
Il celebre conduttore siciliano arriva al Foro Italico e fuori dallo stadio viene accolto dai fan dietro le transenne, che implorano un autografo sulle palline o un selfie. Fiore si concede di buon grado, poi dopo qualche secondo prova la fuga: "Guardate, c'è Sinner", urla indicando un punto non precisato. Diversivo perfetto: i tifosi si distraggono e lui fila verso l'ingresso a passo veloce e con un sorriso stampato sul volto.
Jannik Sinner asfalta Ofner, parole sconcertanti: "Ho cercato di non perdere"Jannik Sinner ha cominciato alla grande gli Internazionali d’Italia di Roma. L’azzurro ha dominato fin dai p...
Oggi è proprio il giorno di Jannik,che torna in campo per il terzo turno contro l'ostico Alexei Popyrin sul Campo Centrale, non prima delle 15. Domenica Sinner si è allenato alle 15.30, sempre affiancato da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Andrea Cipolla.
Jannik Sinner al Foro Italico? E sugli spalti... il dettaglio che spiega tuttoC’è sempre un’attesa diversa, al Foro Italico, quando scende in campo Jannik Sinner. Anche nei giorni...
"Ogni anno che gioco su terra mi sento sempre meglio. Fisicamente sto diventando sempre più forte, sicuramente è la chiave per vincere di più - ha spiegato il numero 1 al mondo alla vigilia del match contro l'australiano di origini russe -. Montecarlo e Madrid sono due tornei un po' a sé, mentre a Roma le condizioni sono molto lente. Tutti questi tre tornei mi permettono di arrivare a Parigi con feeling: il mio obiettivo è arrivare lì il più 'forte' possibile". "L'anno scorso - ricorda - è stato ottimo. Dopo tre mesi fuori siamo ripartiti subito su terra battuta e abbiamo cambiato in meglio il nostro gioco".