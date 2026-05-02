Francesca Albanese, il delirio sul palco: "A Taranto come a Gaza"

Il concerto Uno Maggio Libero e pensante di Taranto, in particolare, si è collegato direttamente con una delle imbarcazioni della Flotilla sfuggita all'abbordaggio della marina israeliana. Ma è stato l'accostamento della foto di Giorgia Meloni in un manifesto elettorale a quella di Benito Mussolini sulla copertina de La Domenica del Corriere a scatenare le polemiche. Autore del gesto il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ospite a Taranto, che ha spiegato così la sua scelta: "Da Benito a Giorgia c'è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo" e definendo la visione della destra attuale "profondamente fascista nella sua ideologia". Un intervento bollato come propaganda scadente da Fratelli d'Italia, partito della premier: "Utilizzare la musica e il tema del lavoro per fare populismo è semplicemente vergognoso".
A Taranto è intervenuta anche Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese. "Il giorno dei lavoratori va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 km da qui mentre si festeggia con un grande concerto, sponsorizzato tra gli altri dall'Eni, un'azienda che è un emblema, certo non il peggiore, dello sfruttamento dell'ambiente e delle persone che lo abitano - ha detto sul palco -. La consapevolezza è la chiave per attivare un processo dialettico di liberazione. A Taranto come a Gaza, in Palestina come in Italia, in Europa". "Per me questo - ha detto ancora riferendosi al concertone e ai morti sul lavoro - non è un gesto simbolico ma un tributo ai caduti dell'Ilva come ai caduti in Palestina". Intanto a Roma, in piazza San Giovanni, Piero Pelù definiva Benito Mussolini "un morto sul lavoro".
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"Nel 1945, con l'Italia devastata dal fascismo e dalla guerra, il duce degli italiani, mentre scappava travestito da soldato tedesco, fu scoperto e ucciso dai partigiani. Mussolini è un morto sul lavoro, ma è un morto sanguinario e traditore", ha chiosato il frontman dei Litfiba al grido di Palestina Libera. A far discutere però al Concertone organizzato dai sindacati è stata l'operazione di Delia sul testo di Bella Ciao. La giovane artista siciliana ha avuto l'ardire - per alcuni - di sostituire la parola "partigiano" con "essere umano", attirando su di sé le ire dei social per quello che è considerato da molti un testo intoccabile. "Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare il concetto, considerando tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. Usare la parola essere umano fa capire che non è solo qualcosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi", è stata la risposta di Delia alle accuse ricevute.